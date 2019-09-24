Противники храма собираются на тайную встречу с губернатором

Группа общественников, которые выступают против строительства храма святой Екатерины, сегодня собираются встретиться с губернатором Евгением Куйвашевым и еще раз попытаться убедить его, что церквей в городе уже достаточно.

Как рассказал РИА «Новый День» один из них, бывший депутат гордумы Дмитрий Головин, о том, что губернатор хочет их видеть, общественникам рассказал вчера спикер гордумы Игорь Володин. На встречу собираются пойти сам Головин, депутат Константин Киселев, экологи, Алексей Беззуб и другие общественники.

При этом в социальных сетях уже развернулась бурная дискуссия: ряд активистов считает, что ходить в резиденцию бесполезно. «Коллеги, сегодняшняя встреча у губернатора – это победа надежды над здравым смыслом?) Или нравится, когда вами пользуются?» – написал координатор штаба Навального Юрий Кузьминых. «Нет, конечно, можно с гордым видом сидеть в уголку, повторяя: не был, не участвовал, ни с кем не встречался...» – парировал Головин.

Любопытно, что в департаменте информполитики затруднились предоставить какую-либо информацию о встрече. «У нас самих пока мало информации. Но чем сможем, поделимся», – обещал один из сотрудников ДИПа. Пустят ли на встречу прессу – пока непонятно. По словам Дмитрия Головина, против этого выступили даже некоторые общественники.

Напомним, первая встреча Куйвашева и защитников сквера у драмтеатра состоялась 14 мая. Причем внутрь резиденции зашли далеко не все. Многие горожане просто стояли у входа и обменивались мнениями по поводу строительства храма. Встреча продолжалась около трех часов, но, по большому счету, ни к чему не привела. По итогам от имени областных властей к журналистам вышел не Евгений Куйвашев, а его заместитель Сергей Бидонько. Он заявил, что главная задача властей – вернуть ситуацию в правовое поле. Он заверил собравшихся, что все события в сквере 13 мая были зафиксированы, и те, кто нарушил закон, понесут ответственность, вне зависимости от того, по какую сторону они находились.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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