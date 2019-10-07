Дышите глубже: ученые рассказали, почему на Урале женщины не могут рожать, мужчины – болеют раком и преждевременно умирают, а дети отстают в психическом развитии (ФОТО)

Над Екатеринбургом снова плотный смог. Дымка продержится минимум до среды. Тогда погода изменится, пойдут дожди, станет ветрено и гари в воздухе не будет. Но ближайшие два дня жителям уральской столицы придется дышать воздухом, который видно. При этом ученые говорят, что от таких «ингаляций» снижается средняя продолжительность жизни, развиваются онкологические заболевания, а также начинаются задержки в психическом развитии. О вредном влиянии выбросов – подробнее в материале «Нового Дня».

Прежде всего надо сказать, что Свердловская область и Россия в целом, по оценкам ученых, – не самая проблемная с точки зрения загрязнения атмосферного воздуха страна. Так, ежегодно специалисты Института энергетической политики исследовательского Чикагского университета публикуют «Индекс качества жизни воздуха» AQLI. Это доклад, в котором ученые изучают объемы выбросов вредных веществ в атмосферу разных стран, а затем делают выводы о продолжительности жизни местного населения. Хуже России дела обстоят, например, в Индии и Китае. Однако из-за вредных выбросов россияне и уральцы, в частности, живут, в среднем, меньше, чем могли бы. Согласно выводам ученых Чикагского университета, основанным в том числе на рекомендациях ВОЗ, продолжительность жизни в Свердловской области могла бы быть дольше на полгода, если бы объем вредных веществ, поступающих в атмосферу, сократился.

Куда более пугающие выводы делают российские ученые, в частности, авторы государственного доклада «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Свердловской области в 2018 году». Его подготовили в 2019-м сотрудники местного управления Роспотребнадзора. По данным ведомства, в прошлом году воздействию химической нагрузки, формируемой атмосферным воздухом, вернее, тем, какие примеси в него попадают, регулярно подвергались почти 2,8 млн жителей региона. И показатель этот год от года растет, еще в 2014-м отравленным воздухом дышали 2,7 млн свердловчан. Как результат – болезни органов дыхания, костно-мышечной системы, мочеполовой системы, крови и кроветворной ткани, в том числе у детей, болезни органов пищеварения, отравления, формирование злокачественных новообразований, говорится в докладе ведомства. «Неблагоприятные факторы в течение многих лет обуславливают устойчивые негативные тенденции в состоянии здоровья населения. Наиболее уязвимыми группами являются дети, беременные женщины и женщины репродуктивного возраста», – сказано в документе.

В числе самых рискованных для здоровья жителей территорий – Екатеринбург, Верхняя Пышма, Каменск-Уральский, Краснотурьинск, Красноуральск, Нижний Тагил и Первоуральск. Здесь фиксируются самые высокие выбросы вредных веществ в атмосферу. Чем дышат свердловчане? Как сказано в докладе Роспотребнадзора, к «региональным приоритетным загрязнителям среды обитания Свердловской области» относятся: взвешенные частицы РМ10 и РМ2,5, бензапирен, мышьяк, кадмий, асбестсодержащая пыль, марганец, медь, никель, свинец, фтор, шестивалентный хром, цинк, бензол, формальдегид, диоксид серы, диоксид азота, хлороформ.

Из-за этих веществ, которые попадают в воздух, у уральцев больше всего шансов заболеть раком, заработать токсическое поражение почечных канальцев (из-за воздействия кадмия), у свердловских детей высоки риски задержки психического развития, а у взрослых – преждевременной смертности (из-за воздействия свинца). «В изученных городах прогнозируется 659 случаев задержки психического развития у детей дошкольного возраста. Общее количество прогнозируемых случаев преждевременной смерти среди взрослых каждые два года составляет 1 239. Наибольшие показатели риска для здоровья в связи с многосредовым свинцовым загрязнением в Каменске-Уральском, Ревде, Нижнем Тагиле, Екатеринбурге, Кировграде, Асбесте, Красноуральске и Краснотурьинске, – сказано в документе. – В результате суммарного воздействия канцерогенов в 14 муниципальных образованиях Свердловской области прогнозируется возникновение 7 657 онкологических заболеваний в течение всей жизни населения. Наиболее высокий индивидуальный канцерогенный риск есть в Каменске-Уральском, Асбесте и Кировграде, популяционный риск – в Каменске-Уральском и Екатеринбурге. От многосредового воздействия кадмия прогнозируется 139 547 случаев β2-микроглобулинурии в течение всей жизни населения 14 муниципальных образований области. Наиболее высокие показатели риска для здоровья в связи с воздействием кадмия характерны для муниципальных образований: Каменск-Уральский, Екатеринбург, Нижний Тагил, Кировград, Реж, Асбест, Краснотурьинск».

Выводы экспертов неутешительны – объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников увеличились в 2018 году по сравнению с 2017-м на 21,4 тысячи тонн (на 2,4 %).

Напомним, ранее в интервью «Новому Дню» ученые из лаборатории физики климата и окружающей среды Института естественных наук и математики УрФУ спрогнозировали, что через два-три десятка лет воздух на Земле будет не слишком пригодным для человека. «В настоящее время продаются приборы для контроля концентрации СО 2 в помещении. Считается, что норма – 800 ppm (parts per million). При превышении этой нормы некоторым людям становится плохо, приходится открывать окна и проветривать. Если экстраполировать в будущее тенденцию роста СО 2 в атмосфере, то за окном в 2050 году концентрация этого превысит норму, так что проветривать будет бесполезно», – поясняли эксперты.

В качестве одного из решений проблем ведущий научный сотрудник лаборатории Константин Грибанов называл отказ от использования личного автомобиля. «В океане есть микроорганизмы, которые занимаются утилизацией СО 2 , они перерабатывают его в мел, карбонат кальция. Так вот: если бы у каждого был свой личный зоопарк таких микроорганизмов и этот зоопарк преобразовывал бы весь углерод, который мы произвели личным автомобилем, то за каждые 10 литров бензина мы бы получали примерно 70 килограммов мела! Поэтому это путь развитых стран. Та же Япония. У них был момент, когда они задыхались от выхлопных газов, даже были автоматы, можно было купить чистый воздух, чтобы им подышать. А сейчас там чисто и пусто, народ весьма редко ездит на автомобилях. В Токио стоишь на улице – нет машин, нет пробок. Хотя у всех есть машины, но все ездят на поездах», – говорил собеседник «Нового Дня».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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