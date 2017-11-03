Ученые назвали год, когда открывать окна будет опасно

Уральские ученые считают, что к 2050 году воздух на Земле будет не слишком пригодным для человека. «В настоящее время продаются приборы для контроля концентрации СО 2 в помещении. Считается, что норма – 800 ppm (parts per million). При превышении этой нормы некоторым людям становится плохо, приходится открывать окна и проветривать. Если экстраполировать в будущее тенденцию роста СО 2 в атмосфере, то за окном в 2050 году концентрация СО 2 будет выше нормы, так что проветривать будет бесполезно», – говорят эксперты.

О том, чем будут дышать земляне, как придется эволюционировать человеку и зачем России перебрасывать войска за Полярный круг, читайте в ближайшее время в интервью завлабораторией физики климата и окружающей среды ИЕНиМ УрФУ Вячеслава Захарова и его коллеги, старшего научного сотрудника лаборатории Константина Грибанова.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 03.11.17

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