После смерти девушки в парке в Екатеринбурге поползли слухи о маньяке-вешателе (СКРИНЫ)

На прошлой неделе в парке на Уралмаше было обнаружено бездыханное тело девушки. После этого по соцсетям и мессенджерам поползли слухи о маньяке, который оглушает жертв, а затем вешает на детских площадках.

Дезинформацию рассылают через сервис «Предложить новость» в пабликах «ВКонтакте», некоторых из которых публикуют «страшилки» о маньяке-вешателе. Активные обсуждения идут и в мессенджерах. Причем источник дезинформации установить не представляется возможным, рассылка идет с анонимных аккаунтов, а в качестве доказательств к сообщениям и постам прикрепляют фотографии с мест преступлений или происшествий, которые происходили или давно, или не в Екатеринбурге.

Добавим, подробностей по поводу обнаруженного в парке на Уралмаше тела девушки в следственном управлении СКР по Свердловской области не раскрывают, однако там заверили, что криминала в ее смерти нет. «Сведений о том, что было совершено какое-либо преступление в отношении нее, не имеется», – сказали «Новому Дню» в пресс-службе ведомства.

Екатеринбург, Елена Сычева

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