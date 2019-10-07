В СК официально опровергли слухи о маньяке-вешателе

В следственном управлении СК России по Свердловской области официально прокомментировали слухи о якобы орудующем в Екатеринбурге маньяке-душителе.

«Я хочу успокоить общественность и официально сообщаю, что слухи о появившемся в Екатеринбурге маньяке, который якобы причастен к смерти двух женщин, не подтверждаются, являются неправдой. Органами следственного комитета проводятся две отдельные доследственные проверки по фактам смертей двух девушек, в обоих случаях уголовных дел не возбуждалось, и между собой эти два факта никак не связаны. Причем, опять же, в обоих случаях признаков того, что в отношении умерших совершалось преступление, не имеется. Сведения о том, что якобы с начала октября была третья умершая при схожих обстоятельствах, также не верны», – заявил пресс-секретарь СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Напомним, ранее «Новый День» сообщал о том, что подобные слухи начали распространяться с пятницы в соцсетях и мессенджерах. Дезинформацию запускали в группы «ВКонтакте», снабжая ее фотографиями и видеозаписями, сделанными на местах преступлений и происшествий, которые либо произошли раньше, либо не в Екатеринбурге. Поводом для слухов послужила трагичная новость о том, что в парке на Уралмаше было найдено бездыханное тело девушки.

Екатеринбург, Елена Сычева

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