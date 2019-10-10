В Екатеринбурге похолодает до -246 градусов (ФОТО)

В Екатеринбурге началось предсказанное синоптиками похолодание. Как рассказал «Новому Дню» читатель Владислав, термометры на остановке общественного транспорта «Дворец Молодежи» показали, что сегодня вечером температура воздуха понизится до -246 градусов.

Впрочем, у метеобюро более оптимистичный взгляд на погоду. Согласно данным Гидрометцентра России, сегодня вечером в Екатеринбурге столбики термометров покажут +7 градусов, а ночью может похолодать до ноля. В выходные днем ожидается около +10 градусов, возможны дожди.

Екатеринбург, Елена Сычева

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