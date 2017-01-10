Чудеса погоды и ТВ: Перми пообещали потепление на 45 градусов (ФОТО) / Пользователи соцсетей изобретательно глумятся

Публикации за 10.01.17

В застывающей на 30-градусном морозе Перми по ТВ показали странный прогноз погоды: если верить бегущей строке канала «Россия-24», скоро в городе будет плюс 13 – плюс 15 градусов.

Фото прогноза погоды опубликовано в паблике «Подслушано Пермь» соцсети «ВКонтакте». Очевидно, что в бегущую строку вкралась опечатка, но это не мешает пользователям весело и цинично комментировать пост. Среди комментариев встречаются такие: «Вот что крест животворящий делает!» (на фото видны кадры богослужения), «Где же мои шорты?», «Выпускающий редактор – жертва ЕГЭ», «Загорать пойдем!» и прочее в том же духе.

Вот такой прогноз погоды (фото – паблик «Подслушано Пермь»)

Добавим, что накануне в Екатеринбурге произошла похожая ошибка: по ТВ показали прогноз погоды, согласно которому 12 января в городе ожидается мороз минус 215 (двести пятнадцать) градусов. Эту опечатку пользователи соцсетей тоже весело откомментировали, предположив, что уральскую столицу ожидает «морозный апокалипсис». Согласно реальным прогнозам, в городе будет минус 12-13 градусов.

Пермь, Зоя Березина

Пермь. Другие новости 10.01.17

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