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Екатеринбург

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Публикации за 09.01.17

В четверг в Екатеринбурге грядет ледяной апокалипсис (ФОТО) / Морозы отступят к выходным

В четверг в Екатеринбурге грядет ледяной апокалипсис (ФОТО) Морозы отступят к выходным

В четверг в Екатеринбурге ударит небывалый мороз – согласно выпуску прогноза погоды, который вышел вчера на телеканале «Студия-41», в этот день ожидается до -215 градусов.

Новый День: В четверг в Екатеринбурге грядет ледяной апокалипсис (ФОТО)

Забавную опечатку успел сфотографировать житель Екатеринбурга Рустам Ахматзянов, передает NDNews.ru. Многие пользователи соцсетей заметили, что прогноза на следующий день, пятницу, 13-е, нет, из чего сделали вывод, что в четверг случится глобальный апокалипсис.

Впрочем, метеобюро дает более оптимистичный прогноз. По данным российского Гидрометцентра, сегодня днем в Екатеринбурге ожидается до -22 градусов, завтра потеплеет до -16 градусов, в среду будет -13, а в четверг – только -12 градусов. В пятницу, субботу и воскресенье днем температура воздуха будет около -9 градусов.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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