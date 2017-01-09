В четверг в Екатеринбурге грядет ледяной апокалипсис (ФОТО) / Морозы отступят к выходным

Публикации за 09.01.17

В четверг в Екатеринбурге ударит небывалый мороз – согласно выпуску прогноза погоды, который вышел вчера на телеканале «Студия-41», в этот день ожидается до -215 градусов.

Забавную опечатку успел сфотографировать житель Екатеринбурга Рустам Ахматзянов, передает NDNews.ru. Многие пользователи соцсетей заметили, что прогноза на следующий день, пятницу, 13-е, нет, из чего сделали вывод, что в четверг случится глобальный апокалипсис.

Впрочем, метеобюро дает более оптимистичный прогноз. По данным российского Гидрометцентра, сегодня днем в Екатеринбурге ожидается до -22 градусов, завтра потеплеет до -16 градусов, в среду будет -13, а в четверг – только -12 градусов. В пятницу, субботу и воскресенье днем температура воздуха будет около -9 градусов.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 08.01.17

В Екатеринбурге психически больной школьник избил до полусмерти свою мать. / На уральской трассе в облаке снега сбили насмерть автоледи возле сломавшейся машины. / На Урале инспекторы ДПС в -38 спасли водителя иномарки, у которого в дороге разорвало колесо. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»