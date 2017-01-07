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Публикации за 07.01.17

Ночь на Рождество в Москве выдалась самой холодной за 125 лет

Ночь на Рождество в Москве выдалась самой холодной за 125 лет

Рождественская ночь в Москве оказалась самой холодной за 125 лет. Температура воздуха на базовой столичной метеостанции на ВДНХ к 8:00 опустилась до минус 29,8 градуса. В подмосковных Волоколамске, Дмитрове и Клину было еще холоднее – ниже минус 32 градусов, свидетельствуют данные Гидрометцентра России.

Нынешняя рождественская ночь в столице стала самой морозной с начала зимы. До этого самая низкая температура была зафиксирована 6 января и составила минус 27,2 градуса, отмечает «Интерфакс».

По данным синоптиков, в Москве рекордно холодная рождественская ночь отмечалась в позапрошлом веке: 7 января 1891 года было зафиксировано 34,8 градуса мороза.

Ослабление морозов ожидается лишь ко вторнику, 10 января.

Москва, Светлана Антонова

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