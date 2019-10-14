Перед визитом Медведева ГИБДД напомнила водителям, кому уступать дорогу

Госавтоинспекция Свердловской области в преддверии визита премьер-министра России Дмитрия Медведева в Екатеринбург предупредила водителей об ответственности, предусмотренной за непредоставление преимущества в движении спецтранспорту, у которого включена звуковая и световая сигнализация.

«Водители транспортных средств всегда обязаны уступать дорогу автомобилям экстренных служб, если у них включена звуковая и световая сигнализация. Пешеходы также не должны создавать трудности в движении спецтранспорта: во время приближения автомобиля оперативных спецслужб необходимо подождать, прежде чем переходить дорогу. Если пешеход все же оказался в этот момент на проезжей части, следует скорее ее покинуть», – напомнили в пресс-службе управления ГИБДД по региону.

Там также напомнили, что непредоставление преимущества чревато штрафом от трех до пяти тысяч рублей или лишением прав на срок от трех месяцев до года.

Как уже сообщал «Новый День», ожидается, что глава правительства России Дмитрий Медведев посетит выставку «Дорога-2019», которая состоится на этой неделе в «Екатеринбург-Экспо». По некоторым данным, в программе визита премьера запланирован осмотр транспортных производств в одном из городов-спутников Екатеринбурга.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 14.10.19

Екатеринбуржцы жалуются на черные мешки с мусором – их не убирают (ФОТО). / Подсчет голосов по храмовому опросу займет еще несколько часов. / К выходным в Екатеринбурге ударят морозы и пойдет снег. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»