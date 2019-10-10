Передумал: Медведев все-таки приедет в Екатеринбург на следующей неделе

Источники «Нового Дня» сообщают о том, что визит премьер-министра страны Дмитрия Медведва на Урал все же состоится, однако не 15 октября, как сообщалось ранее, а днем позже. Предполагается, что глава правительства РФ примет участие в работе форума «Дорога 2019» 16 октября.

Кроме того, в программу визита главы кабмина могут включить посещение одного из городов региона. В числе предложенных местными властями вариантов Верхняя Пышма, где он может посетить предприятие «Уралэлектромедь» или «Уральские локомотивы», менее вероятные варианты – Нижний Тагил с УВЗ и Первоуральск, в котором вовсе нечего показывать в привязке к транспортно-дорожной тематике форума.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 10.10.19

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