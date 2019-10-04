В Первоуральске ждут Медведева через полторы недели

В Первоуральск 15 октября может прилететь председатель правительства России Дмитрий Медведев. По неподтвержденным данным, официальная причина визита – знакомство с образовательным центром ПНТЗ по приглашению топ-менеджера группы Андрея Комарова. Полная программа приезда премьера на Урал неизвестна.

В пресс-службе администрации Первоуральска официально информацию о визите не подтверждают, равно как и на заводе. Но, по сообщениям жителей города, на гостевом маршруте приводят в порядок фасады зданий.

Екатеринбург, служба информации

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