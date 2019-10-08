Предеседатель правительства РФ Дмитрий Медведев не приедет в Первоуральск. Более того, федеральный чиновник и не собирался этого делать. Об этом «Новому Дню» сообщил информированный источник в уральском полпредстве.

Официальных подтверждений о возможном визите премьер-министра нет ни в администрации Первоуральска, ни на ПНТЗ. Как указывают источники агентства, причиной слухов о приезде Медведева на Урал могла стать банальная путаница. Сейчас идет подготовка к отраслевой выставке «Дорога 2019», которая состоится с 16 по 18 октября в Екатеринбурге. Участники форума будут презентовать крупные дорожные программы и, вероятно, пытались пригласить на мероприятие премьер-министра РФ.

Между тем упорные слухи о приезде Медведева продолжают распространяться в Первоуральске. Жители предположили, что именно из-за ожидаемого визита высокого чиновника закрыли школу № 32, а детей отправили на дистанционное обучение. В мэрии уверяют, что ремонт в школе выполняется из-за предписания МЧС.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 08.10.19

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