В Первоуральске перестали проводить уроки в элитной школе, чтобы подготовить ее к визиту Медведева (ФОТО)

В школе № 32 детей перевели на дистанционное обучение. Об этом «Новому Дню» сообщают обеспокоенные родители. С их слов, слухи об изменениях в образовательном процессе появились еще на прошлой неделе, тогда причины не назывались. В минувший четверг классные руководители собрали детей и объявили, что с понедельника они учатся дома.

«Домашнее задание нам отправляет классный руководитель по WhatsApp. Мы должны обратно ей отправлять фотографии сделанных работ в конце дня. Сами классные руководители причины не знают. Сообщили, ссылаясь на руководство, что есть недоделанный ремонт. Поэтому вся школа закрывается,– рассказывает один из родителей учеников. – Потом появилась информация о том, что ожидается визит премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Ждут, что он заедет в 32-ю школу, где в этом году был сделан дорогостоящий ремонт кабинетов технологии на 12 миллионов рублей. Сложив пазлы, мы сделали вывод, что школу закрыли, чтобы подготовить ее к визиту премьер-министра».

В пресс-службе администрации Первоуральска объяснили, что школу закрыли на неделю, чтобы исполнить предписание, выданное перед приемкой учреждения. «Отделом надзорной деятельности Первоуральска (МЧС России по Свердловской области) было выдано предписание в адрес школы № 32 – провести реконструкцию входной группы здания в рамках соблюдения мер пожарной безопасности. Ремонтно-строительные работы нельзя выполнять во время образовательного процесса. Поэтому учеников школы было решено перевести на дистанционное обучение, сроком на 1 неделю», – пояснили в пресс-службе администрации Первоуральска.

Корреспондент РИА «Новый День», побывал в школе № 32 и убедился, что работы там действительно ведутся. В холле разобран навесной потолок, а возле здания складируется строительный мусор. Мы направили запрос в пресс-службу ГУ МЧС России Свердловской области, чтобы проверить информацию о предписании, которое было выдано школе № 32. Специалисты пообещали дать ответ в ближайшее время.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что 15 октября в Первоуральск может прилететь председатель правительства России Дмитрий Медведев. По неподтвержденным данным, официальная причина визита – знакомство с образовательным центром ПНТЗ по приглашению топ-менеджера группы Андрея Комарова.

Первоуральск, служба информации

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