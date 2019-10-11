ГУ МЧС не выдавало предписаний на ремонт школы, где ждали Медведева

Новые подробности появились в истории школы № 32. Напомним, в ней не проводили занятия из-за того, что – по предположению родителей учеников – готовили учреждение к визиту премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

«Домашнее задание нам отправляет классный руководитель по WhatsApp. Мы должны обратно ей отправлять фотографии сделанных работ в конце дня. Сами классные руководители причины не знают. Сообщили, ссылаясь на руководство, что есть недоделанный ремонт. Поэтому вся школа закрывается, – рассказывал «Новому Дню» один из родителей учеников. – Потом появилась информация о том, что ожидается визит премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Ждут, что он заедет в 32-ю школу, где в этом году был сделан дорогостоящий ремонт кабинетов технологии на 12 миллионов рублей. Сложив пазлы, мы сделали вывод, что школу закрыли, чтобы подготовить ее к визиту премьер-министра».

В пресс-службе администрации города «Новому Дню» поясняли, что школу закрыли на неделю, чтобы исполнить предписание, выданное перед приемкой учреждения. Наша редакция направила запрос в ГУ МЧС России по Свердловской области, чтобы проверить данную информацию. Сегодня пришел ответ.

«Довожу до Вашего сведения отделом надзорной деятельности и профилактической работы ГО Первоуральск, Шалинского ГО, ГО Староуткинск предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара юридическому лицу Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 32 с углубленным изучением отдельных предметов» не выдавалось, действующие предписания на сегодняшний день отсутствуют. Плановая проверка данного юридического лица отделом надзорной деятельности и профилактической работы ГО Первоуральск, Шалинского ГО, ГО Староуткинск запланирована на 2020 год», – говорится в документе.

Иными словами, официального распоряжения, в рамках которого школу № 32 закрыли на неделю для учеников, не было. В пресс-службе администрации Первоуральска ситуацию прокомментировали следующим образом: «Действительно, на 2020 год запланирована проверка школы № 32 отделом надзорной деятельности и профилактической работы ГО Первоуральск. И чтобы успешно пройти данную проверку без штрафов, школе было рекомендовано реконструировать входную группу».

Напомним, информация о визите премьер-министра РФ Дмитрия Медведева на Урал изменялась уже несколько раз. Изначально «Новому Дню» стало известно, что председатель правительства России может прилететь в Первоуральск 15 октября. В рамках поездки, по предположению родителей учеников, он должен был посетить элитную школу № 32. По неподтвержденным данным, официальная причина визита – знакомство с образовательным центром ПНТЗ по приглашению топ-менеджера группы Андрея Комарова. Затем появилась информация, что он Дмитрий Медведев и не собирался с визитом в Первоуральск. Но накануне источник «Нового Дня» сообщил, что премьер-министр страны все же посетит Урал. Но не 15 октября, а позднее. Предполагается, что глава правительства РФ примет участие в работе форума «Дорога 2019» 16 октября.

Первоуральск, Владислав Тринько

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