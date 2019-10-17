В Свердловской области деревенские ФАПы простаивают без врачей

Депутат Госдумы Андрей Альшевских вновь поднял проблему неработающих фельдшерско-акушерских пунктов в сельских территориях Свердловской области. Проехав по нескольким деревням, парламентарий обнаружил только один медпункт, который принимал жителей ежедневно. Остальные ФАПы были закрыты.

Сейчас депутат собирает жалобы жителей, чтобы передать их в федеральный Минздрав и Росздравнадзор. Он напомнил, что в конце октября президент РФ Владимир Путин проведет заседание Госсовета с губернаторами, которое будет посвящено ситуации в здравоохранении. На предыдущих совещаниях особое внимание уделялось проблемам первичного звена медицины, к нему относятся и фельдшерские пункты.

Из-за установки новых ФАПов в Свердловской области прошлой зимой разгорелся скандал. Андрей Альшевских обнаружил, что в деревнях и поселках региона открылись лишь часть из запланированных на 2018 год медпунктов. После обращения в минздрав проблема вроде бы разрешилась. Но сейчас выяснилось, что недавно открытые ФАПы работают всего два дня в неделю.

«Я совершаю объезды в рамках депутатского контроля, и снова проехал по территориям, чтобы посмотреть, в каком состоянии находятся установленные медпункты. Каково же было мое удивление, что только в Старой Ляле ФАП работал ежедневно, да и то потому, что медик сам жил в этой деревне. В поселках Новоипатово (Сысертский район), Крылатовском, Ледянке (Ревдинский округ) ФАПы работают по два дня в неделю, и это еще с сильной натяжкой. Есть пункт, где вроде как есть врач, но он не ставит даже прививки. Людей отправляют за ними в другую деревню за 12 километров. Конечно, это вызывает возмущение у жителей. В другом районе медик постоянно находится в разъездах, и у меня возникло подозрение, что он работает сразу на 2-3 ФАПа. Возникает серьезный вопрос об организации работы этих учреждений. На мой взгляд, здесь есть системная проблема кадров и оплаты труда. Как показывает практика, освоить бюджетные деньги и поставить ФАП – это еще не значит, что медпункт начал работать», – рассказал «Новому Дню» Андрей Альшевских.

Парламентарий отметил, что на депутатских приемах получает жалобы и от медработников – по поводу начисления оплаты труда. Все эти претензии он собирается подытожить и отправить в федеральное правительство.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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