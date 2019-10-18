СМИ: главой Оренбурга может стать земляк Паслера и депутат свердловского заксо

Бывший сити-менеджер Североуральска, а ныне депутат заксобрания Свердловской области Владимир Ильиных может в скором времени переехать к своему земляку – новому губернатору Оренбургской области Денису Паслеру. Ему прочат пост главы областного центра.

Такую версию развития событий предсказывают источники радиостанции «Эхо Москвы – Оренбург». По их данным, нынешний мэр Оренбурга Дмитрий Кулагин скоро может войти в состав областного правительства, тем более что в прошлом он уже занимал пост главы аппарата губернатора и правительства региона. Официально в мэрии Оренбурга скорую смену мэра не подтверждают.

В случае досрочного ухода главы города в Оренбурге, как и в Екатеринбурге, объявляется конкурс, по результатам которого комиссия представляет городским депутатам на выбор несколько кандидатов. Одним из них, по версии оренбургского СМИ, и может стать уральский депутат.

Напомним, Владимир Ильиных родился в Североуральске, там же, где и Денис Паслер. Они почти ровесники – Паслеру на днях исполнится 41 год, Ильиных – уже исполнилось 44. В юности они оба работали на Североуральской бокситовой шахте (СУБР), где, вероятно, и познакомились. С 1996 по 2012 год Ильиных занимался бизнесом в Североуральске, затем был избран депутатом гордумы, потом назначен на должность первого замглавы администрации города, с 2014 по 2016 – глава администрации Североуральска. В сентябре 2016 года избран депутатом заксобрания Свердловской области по списку партии «Единая Россия».

Оренбург, Екатеринбург, Североуральск, служба информации

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