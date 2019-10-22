Свердловское заксо рискует лишиться еще одного депутата

Депутат свердловского заксо от ЛДПР Александр Коркин может досрочно сложить мандат, если ему повезет на малой родине.

Как сообщили РИА «Новый День» в думе Туринского городского округа, депутат подал документы на конкурс по отбору кандидатов на вакантный пост главы города. Согласно его биографии, в Туринском округе Александр Коркин родился, вырос и закончил школу. Среди его соперников – замглавы администрации Александр Пузырев, директор МУП ЖКХ «Теплосеть» Андрей Струин, депутат местной думы Татьяна Кормина. Отметим, что в 2015 году Коркин уже пытался стать главой Туринска, но проиграл другому кандидату.

Напомним, в конце августа Туринская городская дума приняла отставку главы муниципалитета Андрея Белоусова по собственному желанию и объявила конкурс на замещение вакантной должности. Первый этап конкурса назначен на 8 ноября.

Как уже сообщал «Новый День», переход на муниципальную службу пророчат еще одному депутату заксо – Владимиру Ильиных. По неофициальным данным, его земляк, новый губернатор Оренбургской области Денис Паслер, возможно, желает видеть старого знакомого на посту главы своего областного центра.

Екатеринбург, Туринск, служба информации

Екатеринбург, Туринск. Другие новости 22.10.19

В Верхней Пышме в медеплавильном цехе произошел технологический сбой. / 22 октября в Свердловской области ожидаются следующие события. / «Автомобилист» без Коваржа разгромно уступил «Ак Барсу» на домашнем льду. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»