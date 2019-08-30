В Туринске начали искать нового мэра: старый ушел по состоянию здоровья

Сегодня Туринская городская дума приняла отставку главы муниципалитета Андрея Белоусова по собственному желанию.

Как сообщили РИА «Новый День» в гордуме, с сегодняшнего дня и до инаугурации следующего мэра руководить Туринском в статусе и.о. главы будет Николай Герасимов.

Сегодня же дума объявила конкурс на замещение вакантной должности. Прием документов от соискателей будет продолжаться с 21 сентября по 3 октября. Первый этап конкурса назначен на 8 ноября.

По данным агентства, Андрей Белоусов, который руководил Туринском непрерывно с 2011 года, покинул свой пост из-за проблем со здоровьем. Напомним, он одним из первых среди мэров поднял вопрос финансирования учреждений здравоохранения. В апреле этого года он говорил корреспонденту «Нового Дня», что для Туринской больницы ТФОМС установил один из самых низких подушевых тарифов на медобслуживание, хотя муниципалитет особенный. «У него большая территория и множество малых населенных пунктов, до некоторых из них вообще можно добраться только по воде», – заявил тогда Белоусов.

Туринск, служба информации

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