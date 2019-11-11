Имя будущего мэра Туринска станет известно 13 ноября

В Туринске завершился первый этап конкурса на замещение вакантной должности главы города.

Как сообщили РИА «Новый День» в конкурсной комиссии, во второй тур прошли все четыре участника: замглавы администрации Александр Пузырев, директор МУП ЖКХ «Теплосеть» Андрей Струин, депутат местной думы Татьяна Кормина и депутат заксобрания от ЛДПР Александр Коркин. Второй этап конкурса – собеседование – назначен на 13 ноября. 28 ноября окончательный выбор сделают депутаты местной думы на основании предложения комиссии.

Напомним, в конце августа Туринская городская дума приняла отставку главы муниципалитета Андрея Белоусова по собственному желанию и объявила конкурс на замещение вакантной должности. По данным агентства, Андрей Белоусов, который руководил Туринском непрерывно с 2011 года, покинул свой пост из-за проблем со здоровьем. Напомним, он одним из первых среди мэров поднял вопрос финансирования учреждений здравоохранения. В минувшую пятницу, 8 ноября, Андрей Белоусов был выведен из состава регионального политсовета партии «Единая Россия».

Туринск, служба информации

Туринск. Другие новости 11.11.19

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