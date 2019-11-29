Депутаты Туринской думы не захотели видеть в кресле мэра коллегу из заксо

Депутаты городской думы Туринска избрали главу муниципалитета из четырех кандидатов, представленных конкурсной комиссией.

Как сообщается на сайте города, они отдали предпочтение Александру Пузыреву, который исполнял обязанности главы администрации города последние девять месяцев. За него отдали голоса 14 из 18 народных избранников. Остальные четыре голоса распределились между тремя кандидатами. Это директор МУП ЖКХ «Теплосеть» Андрей Струин, депутат местной думы Татьяна Кормина и депутат заксобрания от ЛДПР Александр Коркин.

Напомним, Андрей Белоусов, который руководил Туринском непрерывно с 2011 года, покинул свой пост из-за проблем со здоровьем. Он одним из первых среди мэров поднял вопрос финансирования учреждений здравоохранения. 8 ноября Андрей Белоусов был выведен из состава регионального политсовета партии «Единая Россия».

Туринск, служба информации

Туринск. Другие новости 29.11.19

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