На первом осеннем заседании заксо прекратят полномочия двух депутатов

Полномочия сразу двух депутатов прекратит заксобрание Свердловской области на первом осеннем заседании.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопросы уже включены в повестку. Депутаты, как положено по регламенту, прекратят полномочия своего коллеги Анатолия Сухова, который скончался в начале августа. Анатолий Петрович занимал в заксо пост заместителя председателя и был членом комитета по развитию региональной политики и местному самоуправлению, представлял Краснотурьинский округ № 16.

Единоросс Владимир Ильиных покидает заксо по собственному желанию. Как уже писал «Новый День», депутат может в скором времени переехать к своему земляку – новому губернатору Оренбургской области Денису Паслеру. Ему прочат пост главы областного центра. Пока мэром Оренбурга остается Дмитрий Кулагин, но, по слухам, скоро он перейдет в состав областного правительства.

Кроме того, на заседании 29 октября принесет присягу новый депутат – Владимир Смирнов, избранный в заксо вместо Игоря Володина, который год назад возглавил гордуму Екатеринбурга.

Екатеринбург, служба информации

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