«Манипуляция в стиле Геббельса». Школьников обязали заполнять странные анкеты, родители в шоке (ДОКУМЕНТЫ)

Школьников из Екатеринбурга принуждают заполнять странные анкеты, состоящие из 91 вопроса, которые повергают в ступор даже взрослых. «Всем с 7 по 11 класс нужно до понедельника ответить на анкету. Мне одному показалось, что здесь манипуляция в стиле Геббельса? Или нормально все»? – написал Александр Сергеев (имя изменено по его просьбе, прим ред.) в своем фейсбуке, приложив опросник к публикации.

В списке есть такие утверждения как: «Те, кто критикует происходящее в стране, не могут считаться настоящими патриотами», «То, что многие называют культурными ценностями прошлого, на деле часто оказывается примитивной старой рухлядью», «Физический труд – удел неудачников», «Если учесть все за и против, то хранение в России иностранных ядерных отходов принесёт больше финансовой выгоды, чем экологического вреда», и так далее. Каждый пункт опросника нужно промаркировать знаком от -4 до +4, в зависимости от согласия или несогласия с утверждением. «Постарайтесь быть искренними. Здесь не может быть правильных и неправильных оценок. Важно лишь, чтобы они отражали ваше личное мнение», – говорится в пояснительном вступлении.

При этом отказаться от участия в анкетировании, по словам родителей, нельзя – оно обязательное. В некоторых школах Екатеринбурга родителей также заставляют принести вместе с анкетой согласие на обработку персональных данных ребенка. Однако многие все же решили отказаться от участия в опросе.

«Сказали, что это анкета для «мониторинга потенциала личностного роста». Приказ по всей школе. Отказ нужно классному руководителю принести письменно», – сказал «Новому Дню» отец екатеринбургского школьника.

Получить оперативные комментарии по поводу происхождения анкеты, ее целей и задач, не удалось. «Новый День» опубликует ответы официальных ведомств позднее, как только они будут получены.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 19.10.19

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