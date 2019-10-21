В школе, где проводили скандальный опрос, решили выбрать другую методику

В Екатеринбурге передумали проводить странное анкетирование учеников, которое напугало родителей. Речь идет об опроснике, состоящем из 91 утверждения. По каждому из пунктов дети должны были высказать свое согласие или несогласие. Вопросы вроде «Те, кто критикует происходящее в стране, не могут считаться настоящими патриотами», «То, что многие называют культурными ценностями прошлого, на деле часто оказывается примитивной старой рухлядью», «Физический труд – удел неудачников» вызвали понятный переполох у родителей. В школе № 200, где, в частности, раздавали опросные листы, «Новому Дню» заявили, что решили отказаться от проведения опроса по этому методу.

«В связи со сложившейся ситуацией в школе № 200 провели совещание классных руководителей 7-11 классов с информацией о приостановке проведения соцопроса по этой методике. Также в общеобразовательной организации запланировали дополнительные встречи с родителями с целью разъяснения особенностей проведенного соцопроса и внеочередное заседание педагогического совета с привлечением представителей родительского комитета, управляющего совета для рассмотрения вопроса выбора иной методики проведения соцопроса», – сообщили «Новому Дню» в школе № 200.

Отметим, что опросник был придуман не екатеринбургскими педагогами. Методичку они взяли из книги «Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для учителя» авторства Д.В. Григорьева и П.В. Степанова. «По рекомендации авторов методики первый раз опрос проводится в начале учебного года, второй – в конце. Это позволяет педагогам увидеть не только характер отношений школьников к миру, к другим людям, к самим себе, но и изменение этих отношений, то есть проследить возможную динамику личностного роста», – сказали в школе.

Надо напомнить, что нынешний скандал – не первый, который связан с методичкой из пособия Григорьева и Степанова. В сентябре 2014 года в некоторых школах города также проводилось анкетирование по материалам, взятым из этой книги. Тогда вопросы к формулировкам возникли не только у родителей, но и у Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД по Свердловской области. Там посчитали, что составители используют выражения, с помощью которых «насаждаются определенные установки». Так, например, поразительными кажутся предложения подумать над отличиями евреев и чеченцев от других национальностей, вопросы об учреждении гетто для приезжих и нормальности людей других рас.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 21.10.19

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