«Автомобилист» без Коваржа разгромно уступил «Ак Барсу» на домашнем льду

«Автомобилист» потерпел пятое поражение подряд. В понедельник вечером екатеринбуржцы на домашнем льду проиграли со счетом 1:6 казанскому «Ак Барсу».

Неприятности для уральцев начались еще до матча с лидером Восточной конференции. Основной вратарь команды Якуб Коварж выбыл из состава из-за простуды. Вместо него на защиту ворот встал 21-летний Владислав Гросс. Но оборона «Автомобилиста» мало чем помогла молодому голкиперу. Уже к 9-й минуте хозяева проигрывали 0:2, получив шайбы от Олега Ли и Даниса Зарипова.

После ударного начала «Ак Барс» сбавил темп, и екатеринбуржцы сумели воспользоваться этим в начале второго периода. Никита Трямкин в первой же атаке после перерыва создал гол, и сократил отставание до минимума. Но казанцы не позволили «Автомобилисту» развить успех, более того, на 27-й минуте Джастин Азеведо забросил третью шайбу. Заключительная двадцатиминутка для хозяев и вовсе получилась плачевной. Казанцы забили еще три шайбы, сделав счет неприлично разгромным – 1:6. В составе гостей отличились Эмиль Галимов, Станислав Галиев и Микаэль Викстранд.

«Нас очередной раз моментально наказали за наши ошибки. Я не могу винить свою команду в нежелании играть, парни старались. Где-то, конечно, эмоции перехлестывают, отсюда идут ошибки. Но соперник сегодня был серьезный. Поражение будем переживать вместе с командой», – прокомментировал на пресс-конференции главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов.

Заключительный матч домашней серии «Автомобилист» проведет 25 октября с магнитогорским «Металлургом».

авто

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 21.10.19

В СПЧ попали директор медиахолдинга «Россия сегодня» и уральский омбудсмен Татьяна Мерзлякова. / Между Карпинском и Серовом уже сутки блокировано движение по трассе из-за опасного ДТП. / МЧС предупредило уральцев о мокром снеге, сильном ветре и других неприятностях. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»