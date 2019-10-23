Организаторы «Марша бесов» в Екатеринбурге вызвали телеведущего Владимира Соловьева на дуэль

Левые оппозиционеры Екатеринбурга собираются пригласить телеведущего Владимира Соловьева на субботний «Марш бесов» и потребовать от него извинений за слова в адрес протестовавших в мае горожан в сквере у театра драмы. Акция, напомним, состоится 26 октября на Ботанике.

«Это не столько приглашение, сколько вызов, чтобы он, глядя нам в глаза, извинился перед жителями города», – рассказал «Новому Дню» координатор «Левого фронта» на Урале Константин Анисимов. В шествии «Антикапитализм», которое и получило название «Марш бесов», примут участие несколько оппозиционных организаций. Среди них – «Левый фронт», марксистский кружок Station Marx, «Левый блок», «Объединенная коммунистическая партия» (ОКП), «Российское социалистическое движение» (РСД), «Левое социалистическое действие» (ЛевСД) и молодежное движение «Выбор». Также к акции присоединится екатеринбургское движение веганов за права животных.

Констатин Анисимов сообщил, что на шествие и митинг приглашаются все желающие. Но предупредил, что уже получает в соцсетях гневные комментарии от верующих, которые называют предстоящее мероприятие «маршем сатаны». «В названии нашей акции есть некоторый стеб, а у этих людей просто нет чувства юмора», – отметил Анисимов.

Добавим, что после высказываний Владимира Соловьева уличные художники превратили фразу «город бесов» в неформальную айдентику Екатеринбурга. Наклейки и граффити со словами телеведущего этим летом появлялись на скамейках, фонарных столбах, подземных переходах и даже на въезде в уральскую столицу.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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