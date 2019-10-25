ХК «Автомобилист» уволил тренера защитников после серии поражений

Хоккейный клуб «Автомобилист» расторг контракт с ассистентом главного тренера Андреем Соколовым. Он отвечал за организацию обороны команды и индивидуальную работу с защитниками.

«Мы благодарим Андрея Павловича за работу и желаем удачи в продолжении карьеры», – прокомментировала пресс-служба клуба.

Напомним, Андрей Соколов был принят в тренерский штаб «Автомобилиста» в мае этого года. В текущем сезоне екатеринбургская команда выступает неровно. За последний месяц «Автомобилист» одержал всего две победы в 12 матчах КХЛ и сейчас находится на восьмом месте в Восточной конференции.

Как сообщили в клубе, после кадровых изменений в тренерском штабе команды будут работать четыре специалиста – главный тренер Андрей Мартемьянов и его ассистенты Константин Шафранов, Евгений Шалдыбин и Константин Власов.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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