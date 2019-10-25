российское информационное агентство 18+

Как на Урале нашли первую нефть

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 25 октября 2019, 10:16 мск

Новости Екатеринбург

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

ХК «Автомобилист» уволил тренера защитников после серии поражений

Хоккейный клуб «Автомобилист» расторг контракт с ассистентом главного тренера Андреем Соколовым. Он отвечал за организацию обороны команды и индивидуальную работу с защитниками.

«Мы благодарим Андрея Павловича за работу и желаем удачи в продолжении карьеры», – прокомментировала пресс-служба клуба.

Напомним, Андрей Соколов был принят в тренерский штаб «Автомобилиста» в мае этого года. В текущем сезоне екатеринбургская команда выступает неровно. За последний месяц «Автомобилист» одержал всего две победы в 12 матчах КХЛ и сейчас находится на восьмом месте в Восточной конференции.

Как сообщили в клубе, после кадровых изменений в тренерском штабе команды будут работать четыре специалиста – главный тренер Андрей Мартемьянов и его ассистенты Константин Шафранов, Евгений Шалдыбин и Константин Власов.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 25.10.19

В Екатеринбурге отменили концерт Полины Гагариной. / На Эльмаше открыли перекресток, где два месяца демонтировали подземный переход. / Найти руководителя Исполнительной дирекции Универсиады-2023 должны к 4 ноября. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ХК «Автомобилист»

«Автомобилист» без Коваржа разгромно уступил «Ак Барсу» на домашнем льду

«Автомобилист» обыграл «Трактор» на домашнем льду (ФОТО)

Первое очко Дацюка и сейвы Коваржа принесли «Автомобилисту» долгожданную победу (ФОТО)

«Автомобилист» потерпел четвертое поражение подряд – болельщики возмущены

«Автомобилист» проиграл третий матч подряд – даже с Дацюком

«Автомобилист» в Уфе одержал пятую победу подряд

Дойти до финала плей-офф – руководство «Автомобилиста» обозначило цель на сезон

«Автомобилист» будет играть без Дацюка до конца сентября

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Россия, Спорт, ХК «Автомобилист»,