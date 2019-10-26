Портреты Соловьева, Киселева и Шеремета выбросили на «свалку истории» во время шествия «Антикапитализм – 2019» (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге сегодня состоялось шествие «Антикапитализм-2019», организованное коалицией левых сил. Колонна участников прошла от станции метро «Ботаническая» до сквера Академика Шварца, где стояла сцена. С собой активисты несли флаги, а также портреты медийных звезд: Владимира Соловьева, Дмитрия Киселева, Никиты Михалкова, Ольги Скабеевой, и даже Иннокентия Шеремета – в образе бесов с рогами и крыльями. Назвали все это действие «Маршем бесов». Во время митинга изображения ведущих бросили к сцене, заявив, что отправили их на «свалку истории». Самые яркие моменты с шествия – в видео «Нового Дня».

«Марш бесов» в Екатеринбурге

Колонна состояла примерно из 100 человек, хотя изначально организаторы рассчитывали, что придут около 200 участников. Инициаторами марша стали несколько организаций: свердловское отделение «Левого Фронта», марксистский кружок Station Marx, «Левый блок», Объединенная коммунистическая партия (ОКП), Российское социалистическое движение (РСД), Левое социалистическое действие (ЛевСД) и молодежное движение «Выбор». Также шествие поддержали веганы и панки.

«Екатеринбург впереди всей планеты. Мы первые открываем марши «Антикапитализм-2019», которые пройдут после нас во многих городах России. И 30 ноября – 1 декабря пройдет главный марш «Антикап-2019» в Москве», – рассказывает со сцены координатор «Левого Фронта» в Свердловской области Константин Анисимов.

Напомним, ранее молодежный марш «Антикап» проводился под эгидой КПРФ. Но в марте этого года в свердловском обкоме произошел раскол, и ряд комсомольцев вышли из партии. Впоследствии они присоединились к внесистемной левой оппозиции.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 26.10.19

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