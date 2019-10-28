Газовики объявили о пуске газа в Североуральске

Специалисты компании «Газэкс» приступили к пуску газа в котельные Североуральска, которые были остановлены после аварии на газопроводе в районе 16-й шахты.

«Ремонтно-восстановительные работы на поврежденном газопроводе велись всю ночь, к полудню 28 октября они завершены, начинается поэтапный запуск системы. В первую очередь газ подается на котельные, после чего стартует процесс восстановления газоснабжения частных жилых домов, а затем многоквартирных», – сообщили в пресс-службе компании.

Бригады газовиков в соседних городах также приведены в режим повышенной готовности. Перед запуском газа потребуется провести контрольные опрессовки всех распределительных газопроводов, провести их продувку для удаления газовоздушной смеси и убедиться в безопасной подаче газа, говорится в сообщении.

В скором времени появится подробный график подключения газа по адресам жилых домов. Документ будет опубликован администрацией Североуральска и АО «Газэкс».

Как сообщили в администрации Североуральского городского округа, подача горячей воды и отопления будет возобновлена в полном объеме сегодня ориентировочно к 16:00.

Напомним, вечером 27 октября груженый лесовоз расправленной стрелой повредил газопровод высокого давления, из-за чего произошла разгерметизация. Из-за аварии более 37 тысяч жителей в Североуральске, поселках Черемухово, Калья, Третий Северный на всю ночь оставались без газа, отопления и горячей воды.

Екатеринбург, служба информации

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