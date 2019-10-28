Осужденный Михаил Астахов уволен с поста управляющего Южным округом

Управляющий Южным управленческим округом Свердловской области Михаил Астахов освобожден от занимаемой должности.
Эту информацию «Новому Дню» подтвердили в департаменте информполитики. Вместо Астахова руководить югом области теперь будет его заместитель Сергей Бовт.
Напомним, в июле этого года Михаил Астахов был приговорен за взятку в размере 6 млн рублей к 8 годам колонии строгого режима.
Приговор Астахову
На прошлой неделе в облсуде рассмотрели апелляцию защиты Астахова, и приговор существенно смягчили, в том числе из-за плохого состояния здоровья осужденного. Реальный срок ему заменили на условный и уменьшили с 8 до 6 лет. Тем не менее, поскольку он признан виновным, он не имеет права занимать должности на госслужбе.
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