Осужденный Михаил Астахов уволен с поста управляющего Южным округом

Управляющий Южным управленческим округом Свердловской области Михаил Астахов освобожден от занимаемой должности.

Эту информацию «Новому Дню» подтвердили в департаменте информполитики. Вместо Астахова руководить югом области теперь будет его заместитель Сергей Бовт.

Напомним, в июле этого года Михаил Астахов был приговорен за взятку в размере 6 млн рублей к 8 годам колонии строгого режима.

Приговор Астахову

На прошлой неделе в облсуде рассмотрели апелляцию защиты Астахова, и приговор существенно смягчили, в том числе из-за плохого состояния здоровья осужденного. Реальный срок ему заменили на условный и уменьшили с 8 до 6 лет. Тем не менее, поскольку он признан виновным, он не имеет права занимать должности на госслужбе.

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