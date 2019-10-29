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Вторник, 29 октября 2019, 08:56 мск

Новости Екатеринбург

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Владимир Смирнов принес присягу депутата заксо

Владимир Смирнов (в центре) раньше был депутатом гордумы Екатеринбурга

Владимир Смирнов, избранный в сентябре депутатом заксобрания от одномандатного Орджоникидзевского округа вместо Игоря Володина, принес депутатскую присягу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», численность депутатов снова достигла 50 человек. Однако к концу заседания их станет 48: единоросс Владимир Ильиных подал заявление о добровольном сложении мандата. Кроме того, депутаты должны выполнить печальную формальность: официально прекратить полномочия депутата Анатолия Сухова, который скончался во время парламентских каникул.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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