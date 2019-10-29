Эксперт: уголовка за пропаганду наркотиков адекватно работать не будет

Владимир Путин предложил накануне ввести уголовную ответственность за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в интернете. Соответствующее поручение российский лидер дал правительству РФ по итогам встречи с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока, сообщили в пресс-службе Кремля. В российских СМИ и соцсетях уже более суток не утихает дискуссия, нужны ли дополнительные меры для борьбы с наркоманией в стране.

По мнению уральского юриста Андрея Божинова, никаких явных причин для введения новых поправок в действующее законодательство нет. «Во-первых, у нас есть уже административная ответственность за пропаганду и рекламу наркотических средств. И теперь вот заговорили об ответственности уголовной. Теперь все зависит от содержания поправок и их трактовки, не получится ли она слишком расширительной? Условно говоря, у нас есть очень много книг, где упоминаются наркотики. Кто в этом случае должен отвечать – магазин, который их продает? Уже давно умерший автор? В магазине на любой запрос всегда могут сказать, что извините, но мы торгуем литературой, мы не обязаны ее читать и знать, где и что там упоминается и в каком контексте.

Главное в новых поправках – это правоприменительная практика, как ее будут применять правоохранители. На мой взгляд, наиболее эффективным способом борьбы с наркотиками является борьба с сайтами, на которых распространяются эти самые наркотики. Те же самые правоохранители признают: таких сайтов огромное количество, однако ни полиция, ни Роскомнадзор с ними особо не борются. Задерживают в основном только тех, кто, получив с таких сайтов информацию, приезжают за выкупленными закладками – то есть задерживают и делают статистику раскрываемости преступлений за счет потребителей. Вот с такими сайтами и надо бороться», – отметил Андрей Божинов.

Екатеринбург, Елена Васильева

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