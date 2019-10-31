Нужно ли вводить уголовку за пропаганду наркотиков в сети? Мнения экспертов

В России уже несколько дней продолжается бурное обсуждение инициативы Владимира Путина ввести уголовное наказание за пропаганду наркотиков в интернете. Накануне градус в дискуссию добавили депутаты от «Справедливой России», внесшие в Госдуму законопроект об уголовном наказании за пропаганду наркотиков в интернете и СМИ. Он предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

Как заявил лидер СР Сергей Миронов, президент на днях поручил правительству подготовить законопроект об установлении уголовной ответственности за склонение к употреблению наркотиков и их пропаганду в интернете, СР, фактически, своим законопроектом эту работу уже сделала. По версии справедливороссов, пропаганда – это деятельность по распространению материалов и (или) информации, направленных на формирование у лица нейтрального, терпимого либо положительного отношения к таким средствам, веществам, растениям и их прекурсорам, а также их частям либо представления о допустимости их употребления, хранения или оборота.

По мнению членов «Экспертного клуба Екатеринбурга», к вопросу запрета пропаганды наркотиков в сети надо подходить очень взвешенно.

«Полагаю, что запрет на пропаганду терроризма, наркотиков, в том числе в интернете, необходим. Любой запрет пропаганды наркотиков – благо. Лишь бы это не превратилось в профанацию», – заявил известный юрист Сергей Колосовский.

«Накануне Владимир Путин поручил ввести уголовное наказание за пропаганду наркотиков в сети. Запрет рекламы запрещенных в РФ препаратов является правильным, но я критически отношусь к этой идее по ряду причин: бесполезно бороться с рекламой чего-либо, если на этот товар или услугу создан устойчивый спрос. В целом мы приходим к уже опробованной в Китае идее «великого фаервола», который создан в национальных интересах и весьма успешно работает», – отметил другой юрист, Иван Кадочников.

«Я не считаю, что нужно вводить какие-то конкретные наказания за деяния в интернете, которые отличаются от деяний вне интернета. То есть если, например, распространение детской порнографии запрещено, оно должно быть запрещено везде. Если что-то не запрещено, то это не должно быть запрещено в интернете», – поделился мнением уральский журналист Евгений Енин.

«К любому нововведению в области регуляции интернета надо подходить очень внимательно и взвешенно. Потому что трактовать закон будут правоохранители. Что помешает, к примеру, в борьбе с неугодным журналистом или СМИ найти что-нибудь «эдакое» в архиве сайта какого-нибудь агентства, газеты и с помощью «нужной» экспертизы трактовать это все как надо силовикам? Мы все помним дело Ивана Голунова, не так ли? Так вот в случае «нужной» трактовки нового закона можно даже не заморачиваться с подбросом наркотиков – стоит только найти компрометирующий текст на сайте. Будем надеяться, что законодатели учтут все опасения и не допустят нарушений, что уголовка за наркотики будет направлена действительно на тех, кто законы нарушает, – на сайты и телеграм-каналы, которые 24 часа в сутки 7 дней в неделю торгуют этими самыми наркотиками по всей России», – отметила главный редактор РИА «Новый День» Полина Румянцева.

Екатеринбург, Елена Васильева

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