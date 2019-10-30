За пропаганду наркотиков депутаты предложили сажать на 7 лет

В Госдуму внесен законопроект о введении уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в СМИ и интернете. Закон предполагает лишение свободы на срок до 7 лет за подобную агитацию. Документ размещен в системе обеспечения законодательной деятельности.

Авторы законопроекта – депутаты фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов, Олег Нилов и Михаил Емельянов – предложили ввести в Уголовный кодекс РФ новую статью – 230.3, состоящую из двух частей. Первая часть предусматривает наказание за пропаганду или незаконную рекламу наркотиков в виде штрафа в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок от двух до пяти лет. Те же деяния, совершенные с помощью СМИ или в интернете, либо иностранцами и лицами без гражданства наказываются либо штрафом на сумму от 300 тысяч до 1 миллиона рублей, либо лишением свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Добавим, что авторы инициативы предложили не считать преступлением «распространение в специализированных изданиях, рассчитанных на медицинских и фармацевтических работников, сведений о разрешенных к применению в медицинских целях наркотических средствах, психотропных веществах и их прекурсорах».

Авторы законопроекта, обосновывая необходимость ужесточения наказания за пропаганду наркотиков, ссылаются на мнение экспертов. Так, ряд исследователей полагают, что в России в настоящее время «происходит либерализация отношения к наркотикам – допустимость употребления тех или иных веществ, но только при определенных условиях». «Неприятие «тяжелых» наркотиков сменилось более лояльным отношением к другим, так называемым «новым», веществам. Распространение стали получать... «мягкие» модели потребления («статусное», «контролируемое), не ведущие к быстрому выпадению из социума, но имеющие серьезные социальные последствия, создавая иллюзию безопасности потребления, увеличивая тем самым процент скрытой наркотизации», – отмечается в пояснительной записке к документу.

Стоит отметить, что действующее российское законодательство устанавливает лишь административную ответственность за пропаганду наркотиков. За это предусмотрено максимальное наказание в виде штрафа до 5 тысяч рублей для граждан, до 50 тысяч для индивидуальных предпринимателей и должностных лиц и до 1 миллиона рублей для юридических лиц.

Ранее, 28 октября, президент Владимир Путин поручил правительству подготовить поправки за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в интернете.

Сенатор Андрей Клишас после этого предложил сажать за решетку на срок от 5 до 15 лет за склонение в интернете к употреблению наркотиков.

Напомним, в январе МВД предлагало ужесточить наказание за пропаганду наркотиков в интернете, увеличив размер административных штрафов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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