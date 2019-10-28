В России введут уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в интернете

Президент России Владимир Путин поручил подготовить поправки о введении уголовной ответственности за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в интернете. Соответствующее поручение российский лидер дал правительству РФ по итогам встречи с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока, сообщили в пресс-службе Кремля.

«Принять дополнительные меры по противодействию незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, предусматривающие внесение в законодательство России изменений, устанавливающих уголовную ответственность за склонение к потреблению либо пропаганду наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», – распорядился Владимир Путин.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 28.10.19

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