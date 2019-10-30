Депутаты разрешили продать санаторий «Курьи»

Санаторий «Курьи» снова попал в программу приватизации имущества – сегодня официально опубликовано согласие депутатов заксо на эту сделку.

Как сообщается в документе, областные власти хотят продать все 100% акций санатория на общую сумму 162 млн 283 тысячи рублей.

Как уже сообщал «Новый День», актив уже выставляли на продажу в 2016 году, но его никто не купил. Цену тогда решили пока не снижать – вдруг самим пригодится. В 2018 году глава МУГИСО Сергей Зырянов заявил: ««Его (санатория – прим.ред.) показатели немного ухудшились. Совсем чуть-чуть, но ухудшились. Но вода курьинская – это бренд, есть некоторые заинтересованные инвесторы. Мы считаем, что его надо либо развивать самим, либо продавать», – резюмировал тогда глава МУГИСО.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 30.10.19

В Нижнем Тагиле будут судить банду грабителей банкоматов: они украли более 8 миллионов рублей. / «Уральские авиалинии» запустят рождественские рейсы в Барселону. / МЧС и дорожники предупредили: на Свердловскую область идут сильные снегопады. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»