Свердловские единороссы нашли замену выбывшим товарищам

В Свердловском областном отделении «Единой России» сегодня принято несколько кадровых решений.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе исполкома, депутата заксо Михаила Клименко предложат президиуму генсовета «Единой России» для утверждение на пост руководителя общественной приемной Дмитрия Медведева в Екатеринбурге (вместо Анатолия Сухова, который скончался в августе этого года).

В Сысертском местном отделении ЕР врио секретаря назначен мэр города Дмитрий Нисковских. До него отделением руководил экс-председатель гордумы Александр Карамышев, который был лишен своего поста за сокрытие доходов и имущества. Новым председателем думы вместо Карамышева стал бывший директор по развитию ООО «Белая лошадь» Игорь Тугбаев.

Кроме того, единороссы одобрили решение своих однопартийцев из Среднеуральска предложить на пост спикера гордумы главврача медицинской клиники «Верум» Вениамина Бикташева. Предыдущий спикер, Наталья Коробицына, была в августе вынуждена покинуть пост по той же причине, что и ее коллега из Сысерти Карамышев – «забыла» указать в декларации некоторое имущество.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 30.10.19

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