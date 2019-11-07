«На весах – кадровый голод и репутационные риски», – политологи обсуждают вероятность назначения Пьянкова в мэрию

В кулуарах власти обсуждается возможность новой сенсационной рокировки в администрации Екатеринбурга. Об этом сегодня со ссылкой на свои источники сообщает «РБК-Екатеринбург». Источники «Нового Дня» информацию подтверждают – бывший министр Госимущества Свердловской области Алексей Пьянков, который в ближайшее время будет объявлен непричастным к махинациям в МУГИСО, по предложению губернатора Куйвашева может занять место в администрации Екатеринбурга – не исключено, даже в роли первого вице-мэра вместо Александра Ковальчика.

В пресс-службе администрации города отказались комментировать появившиеся сообщения на эту тему, пояснив, что никогда не комментируют назначения, которые не состоялись.

Политологи вероятность подобной рокировки тоже комментируют осторожно, отмечая, что у такого решения есть плюсы и минусы.

Политолог Александр Пирогов подчеркнул, что это решение целиком и полностью будет лежать на совести губернатора. «Пьянков – близкий к губернатору человек, понятно, что губернатор много усилий потратил, чтобы оградить его от силовиков и его дальнейшая судьба в руках губернатора. Но из-за уголовных дел перестановка будет выглядеть странно – не с точки зрения организации управления, а с точки зрения символической, понятно, что про это все будут писать и говорить. Должность первого зама достаточно публичная. Губернатору надо оценить: если риски, связанные с публичностью, будут ниже, чем предстоящие выгоды, то назначение может состояться, если несопоставимы – то лучше подобрать другое место. Свое слово должно сказать и полпредство. Область постоянно в федеральной повестке то со скандалами, то с протестами или странными заявлениями. Мне кажется, губернатор и полпред хотят меньше привлекать к себе внимание. А для Высокинского это никакой роли уже играть не будет, он себя дискредитировал так, что хуже уже не сделать», – полагает Пирогов.

О кадровом дефиците говорит и политолог Сергей Мошкин. «Пьянков – хороший специалист, – считает собеседник агентства. – Нужно понимать, что скамейка запасных невелика, хороших кадров мало, был бы избыток – людей, которым предъявляли обвинение, вряд ли рекомендовали бы на такие должности. Но профессионалов крайне мало, а для Екатеринбурга очень важны профессиональные кадры, так как в администрации идет процесс формирования команды и идет крайне болезненно. Я допускаю такое назначение. Но судебное разбирательство по Пьянкову было очень резонансным, громким, а общественное мнение такое, что «дыма без огня не бывает», это грозит репутационными потерями. Хотя и действующий первый вице-мэр (Александр Ковальчик – прим.ред.) был под судом, его оправдали. Возможность такого назначения я в первую очередь связываю с острейшим дефицитом кадров. Высокинский и сейчас озабочен тем, чтобы сформировать команду, отставки, замены, это естественный процесс, но прошел уже год. Он сам говорил, что ему еще год нужен. Он тоже находится в активном поиске».

Кроме того, источник агентства, знакомый с ситуацией, полагает, что через Алексея Пьянкова губернатор Куйвашев наконец сможет исполнить свою давнюю мечту: взять город под свой полный финансовый контроль, а Высокинского оставить «номинальным» мэром. Для этого надо лишь дождаться его полного оправдания, которое, считают собеседники агентства, не заставит себя ждать. Напомним, на днях указом президента был освобожден от должности глава четвертого следственного управления главного следственного управления СК России генерал-лейтенант Руслан Ибиев, который и занимался делом МУГИСО, но так и не довел его до суда.

Кроме того, в сентябре бывший замминистра по управлению госимуществом Свердловской области Константин Никаноров признался, что оговорил своего шефа Пьянкова в угоду следствию. Сейчас экс-министр находится на свободе – в 2016 году его выпустили под залог. Интересно, что в 2016 году Евгений Куйвашев предлагал ему вернуться на пост главы МУГИСО, но тогда Пьянков ответил отказом: он заявил, что сделает это только после того, как все несправедливые, по его мнению, обвинения с него будут сняты.

Екатеринбург, Елена Владимирова, Светлана Загороднева

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