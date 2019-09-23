Фигурант «дела МУГИСО» признался в ложных показаниях на Пьянкова и Богачева

Бывший замминистра по управлению госимуществом Свердловской области Константин Никаноров, фигурант громкого дела о коррупции в МУГИСО, направил жалобу в Генпрокуратуру РФ на следователя, который отказывался принимать его новые показания.

Никаноров собирался заявить, что ранее в угоду следствию оговорил экс-министра Алексея Пьянкова и бывшего замминистра Артема Богачева для обвинения во взяточничестве. Как указал бывший чиновник, дать ложные показания его уговорили бывшие коллеги из Четвертого следственного управления СКР, еще одним поводом послужила личная обида на Пьянкова, который уволил Никанорова во время его отпуска. Также бывший замминистра признался, что передавал информацию о работе МУГИСО своим знакомым Владимиру Владимирову и Андрею Анисимову за вознаграждение, заработав в общей сложности около 6,5 миллионов рублей. Сейчас Никаноров раскаивается в содеянном, сообщает Znak.com.

Адвокат экс-чиновника Татьяна Будкевич подтвердила «Новому Дню» факт жалобы в Генпрокуратуру РФ и подчеркнула, что Никаноров придерживался новых показаний в ходе дополнительного расследования дела, которое длилось почти год. «Он дал показания, которые с его точки зрения соответствует тем фактическим обстоятельствам, которые имели место», – коротко прокомментировала адвокат.

Напомним, расследование о коррупции в МУГИСО началось в апреле 2016 года. Было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 291 УК РФ «Дача взятки» и по 4.4 ст. 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве». По версии следствия, особняк, выкупленный МУГИСО в несколько приемов под снос в рамках реконструкции Центрального стадиона к ЧМ-2018, был продан по завышенной стоимости, а глава ведомства Алексей Пьянков, его первый заместитель Артем Богачев, еще один замминистра Константин Никаноров, а также и. о. директора Распорядительной дирекции министерства Карина Горностаева получили за это «откат» в размере 31,5 млн рублей.

Первоначально Пьянкова арестовали, он провел в СИЗО два месяца, затем его отпустили под домашний арест, а затем – вовсе освободили от ограничений под залог в 2 миллиона рублей.

Впоследствии суд отпустил из-под домашнего ареста остальных фигурантов дела. В 2018 году прокуратура вернула уголовное дело на доследование.

Теперь Никаноров просит Генпрокуратуру проверить материалы уголовного дела на предмет фальсификаций доказательств, изъять дело у Четвертого следственного управления и поручить его расследование в другое следственного подразделение СКР.

Екатеринбург, служба информации

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