В Екатеринбурге концерт грузинского танцевального коллектива перенесли на весну

В Екатеринбурге отменен концерт грузинского танцевального коллектива «Даиси», который должен был пройти сегодня вечером во Дворце молодежи. Об этом сообщается на сайте учреждения, объявления также появились в самом ДМ. Причем на расклеенных бумажных предупреждениях сказано о том, что билеты необходимо сдать в «Городские зрелищные кассы» или на сервисе «Кассир.ру», поскольку концерт совсем отменен, а на сайте Дворца молодежи уточняется, что выступление все же состоится, но позже – 23 апреля. «Билеты, купленные на прежнюю дату, действительны», – сказано в сообщении.

По некоторым данным, сегодняшний концерт сорвался из-за проблем с получением артистами российских виз. Ранее в МИД РФ заявляли, что готовы вернуться к вопросу об отмене въездных документов для граждан Грузии при посещении России, но только после того, как отношения двух стран вернутся к докризисному показателю. Речь идет об июньских событиях, когда в Тбилиси прошли акции протеста против России, после которых также начал действовать запрет на прямое авиасообщение между двумя странами по инициативе Москвы.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 11.11.19

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