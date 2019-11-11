российское информационное агентство 18+

Как на Урале нашли первую нефть

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 11 ноября 2019, 14:36 мск

Новости Екатеринбург

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

ХК «Автомобилист» подписал бывшего защитника «Витязя»

Хоккейный клуб «Автомобилист» заключил контракт с 32-летним защитником Николаем Стасенко, сообщается на сайте КХЛ. Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано до конца сезона. С начала чемпионата хоккеист выступал за подмосковный «Витязь». Он отметился одной передачей в 10 матчах при показателе полезности +1.

Напомним, ранее «Автомобилист» расстался с двумя игроками: форварды Никита Сетдиков и Александр Протопович перешли в рижское «Динамо».

Екатеринбургский клуб сейчас занимает десятое место в Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на три очка. «Автомобилист» начал сезон с восьми побед подряд, но затем из-за серии поражений в октябре опустился с первого места в нижнюю часть таблицы. Ближайший матч команды состоится 13 ноября на домашнем льду в Екатеринбурге – «Автомобилист» сыграет против «Сочи».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 11.11.19

19 детей в лагере «Лесная жемчужина» заразили работники пищеблока. / В Екатеринбурге возрождают традиционную европейскую рождественскую ярмарку. / В ЕМУП «Водоканал» появился новый гендиректор. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ХК «Автомобилист»

ХК «Автомобилист» уволил тренера защитников после серии поражений

«Автомобилист» без Коваржа разгромно уступил «Ак Барсу» на домашнем льду

«Автомобилист» обыграл «Трактор» на домашнем льду (ФОТО)

Первое очко Дацюка и сейвы Коваржа принесли «Автомобилисту» долгожданную победу (ФОТО)

«Автомобилист» потерпел четвертое поражение подряд – болельщики возмущены

«Автомобилист» проиграл третий матч подряд – даже с Дацюком

«Автомобилист» в Уфе одержал пятую победу подряд

Дойти до финала плей-офф – руководство «Автомобилиста» обозначило цель на сезон

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Россия, Спорт, ХК «Автомобилист»,