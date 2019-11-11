ХК «Автомобилист» подписал бывшего защитника «Витязя»

Хоккейный клуб «Автомобилист» заключил контракт с 32-летним защитником Николаем Стасенко, сообщается на сайте КХЛ. Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано до конца сезона. С начала чемпионата хоккеист выступал за подмосковный «Витязь». Он отметился одной передачей в 10 матчах при показателе полезности +1.

Напомним, ранее «Автомобилист» расстался с двумя игроками: форварды Никита Сетдиков и Александр Протопович перешли в рижское «Динамо».

Екатеринбургский клуб сейчас занимает десятое место в Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на три очка. «Автомобилист» начал сезон с восьми побед подряд, но затем из-за серии поражений в октябре опустился с первого места в нижнюю часть таблицы. Ближайший матч команды состоится 13 ноября на домашнем льду в Екатеринбурге – «Автомобилист» сыграет против «Сочи».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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