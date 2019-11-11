«Ситуация критическая», – власти задолжали спортивным клубам миллионы рублей

Свердловская область не может исполнить свои финансовые обязательства перед профессиональными спортивными клубами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», эту тему поднял сегодня на заседании бюджетного комитета депутат Владимир Власов. По его данным, в общей сложности власти задолжали спортсменам 558 млн рублей, и это ставит под угрозу участие в будущих матчах и «Уралочки», и футбольного «Урала», и «Автомобилиста», и «Уральского трубника». Его поддержал председатель комитета Владимир Терешков, который заявил, что предприятия-спонсоры уже достаточно вложились в клубы, а в бюджете области на софинансирование команд не заложено ни рубля.

«А вы слышали слова представителя налоговой?» – поинтересовалась министр финансов Галина Кулаченко. Действительно, за несколько минут до этого специалист ФНС сообщила, что роста по налогу на прибыль организаций по сравнению с 2018 годом практически нет.

Министр спорта Леонид Раппопорт признал, что проблема существует. Депутаты решили, что необходимо найти возможность хотя бы частично исполнить обязательства области перед спортсменами.

Добавим, что в хоккее между Свердловской областью и УГМК, титульным спонсором ХК «Автомобилист», действует соглашение. Бюджетные деньги, которые выделяются клубу, должны идти на софинансирование строительства ледовых арен в муниципалитетах области. Общий бюджет главного хоккейного клуба Екатеринбурга оценивается в 1,8 миллиарда рублей, где только зарплатная ведомость игроков составляет 970 миллионов рублей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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