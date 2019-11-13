Глава Екатеринбурга внес в гордуму проект бюджета на 2020 год

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский внес на рассмотрение в ЕГД проект бюджета города на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, общий объем доходов города на 2020 год запланирован в размере 47 млрд 406 млн 355 тысяч рублей, расходов – 49 млрд 282 млн 412 тысяч рублей.

Панируемый дефицит городского бюджета (без учета безвозмездных поступлений) в 2020 году составит 1 млрд 876 млн 57 тысяч рублей или 7,5 % от объема доходов бюджета города.

Налоги и неналоговые доходы на 2020 год предусмотрены в объеме 24 млрд 990 млн 803 тысячи рублей, в том числе по налогу на прибыль – 9 млрд 197 млн 151 тысяча рублей, на совокупный доход – 4 млрд 344 млн 691 тысяча рублей, на имущество – 4 млрд 399 млн 408 тысяч рублей. Безвозмездные поступления запланированы в размере 22 млрд 415 млн 552 тысячи рублей.

Добавим, что в заксобрании уже второй день продолжается обсуждение профильными комитетами проекта бюджета Свердловской области. Вчера свое мнение высказали комитеты по социальной политике и по агропромышленной политике и природопользованию, сегодня свое заключение на проект дадут комитеты по развитию инфраструктуры и жилищной политике и по промышленной политике и предпринимательству, на завтра запланированы заседания четырех оставшихся комитетов.

Екатеринбург, служба информации

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