В Екатеринбурге двухлетний мальчик умер из-за менингококковой инфекции

В Екатеринбурге скоропостижно скончался маленький ребенок из-за менингококковой инфекции. Мальчику было 1 год и 10 месяцев, он ходил в частный детский сад. Теперь с этим случаем разбирается санэпидемстанция.

О трагедии рассказала Е1.ru мама мальчика Юлия. С ее слов, вечером 12 ноября, когда она с мужем пришла забирать сына из детсада, он был уже болен. Уже дома оказалось, что у мальчика высокая температура – 39 градусов, а на теле проступили пятна. Мать дала ему жаропонижающее средство и вызвала скорую. Бригада приехала через 2,5 часа, к тому моменту температура у ребенка уже спала. Осмотрев мальчики, врачи сказали, что пятна похожи на синяки. Юлия отказалась от госпитализации. Ночью ребенку стало хуже. Женщина повторно вызвала скорую помощь, врачи приехали уже через 20 минут и забрали мальчика в реанимацию с диагнозом «менингококковая инфекция».

«Только потом оказалось, что это молниеносная форма, мы попали под этот маленький процент, который заканчивается летальным исходом», – рассказала Юлия. В больнице ребенок впал в кому и через несколько часов скончался. Официальная причина смерти ребенка – синдром Уотерхауса-Фридериксена, это резкое разрушение коры надпочечников при двустороннем кровоизлиянии в надпочечники.

Частный детский сад, куда ходил погибший мальчик, в данный момент закрыт.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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