Александр Бастрыкин взял на контроль дело о смерти ребенка от менингита

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял под особый контроль ход проведения проверок, организованных следственными органами СКР по Свердловской области по факту смерти двухлетнего мальчика в Екатеринбурге. Об этом сообщает центральный аппарат ведомства.
Как уже писал «Новый День», вечером 12 ноября, когда жительница Екатеринбурга с мужем пришла забирать сына из детсада, он был уже болен. Дома оказалось, что у мальчика высокая температура – 39 градусов, а на теле проступили пятна. Через несколько часов ребенку стало хуже, и его забрали на скорой в больницу, где он скончался через несколько часов. 17 ноября следственными органами СК России по Свердловской области была организована доследственная проверка. Свою проверку проводит и облпрокуратура.
Частный детский сад, куда ходил погибший мальчик, в данный момент закрыт.
Москва, Екатеринбург, служба информации
Москва, Екатеринбург. Другие новости 20.11.19
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