В Екатеринбурге возбудили дело после смерти малыша от менингита. Следователи ищут вину сотрудников скорой и детсада

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту смерти ребенка, который умер в начале прошлой недели из-за менингококковой инфекции. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, речь идет о причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей (часть 2 статьи 109 Уголовного кодекса России). Дело находится на личном контроле главы СКР Александра Бастрыкина.

Погибшему ребенку был один год и десять месяцев. Малыш ходил в частный детский сад на улице Молодежи. За день до смерти, 11 ноября, ребенка привели в детсад впервые после выписки, мальчик болел. К вечеру вторника, 12 ноября, ребенку стало плохо, у него поднялась температура до 39 градусов, из детского сада его забрала мама, вызвав скорую. На теле мальчика проступили пятна, но к приезду врачей температура спала – мать дала сыну жаропонижающее. Женщина отказалась от госпитализации, но ночью ребенку стало хуже, и на этот раз бригада скорой забрала его в реанимацию с диагнозом «менингококковая инфекция». Спасти малыша не удалось, он впал в кому и умер через несколько часов. Официальная причина смерти – синдром Уотерхауса-Фридериксена, резкое разрушение коры надпочечников при двустороннем кровоизлиянии в надпочечники.

Следователи полагают, что смерть ребенка могла наступить вследствие ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками негосударственного детского сада, который посещал ребенок, или работниками «скорой помощи», которые оказывали малолетнему первичную медицинскую помощь вечером 12 ноября. «Проводится комплекс необходимых следственных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшей трагедии, назначен ряд экспертиз, включая судебно-медицинскую, для определения точной причины смерти ребенка. Проводятся допросы родственников мальчика, сотрудников детского сада и медицинских работников», – сообщили в ведомстве.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 20.11.19

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