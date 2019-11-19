Виктор Бабенко принес депутатскую присягу

Бывший полпред губернатора в заксобрании Виктор Бабенко на открытии сегодняшнего заседания принес депутатскую присягу, получил удостоверение и депутатский значок.

Как уже писал «Новый День», ИКСО приняла решение о передаче ему вакантного мандата еще 12 ноября.

Напомним, Бабенко заменил в заксобрании Владимира Ильиных, который сдал мандат 29 октября. По данным оренбургских СМИ, уже сегодня он станет первым вице-мэром, а затем – и мэром Оренбурга. Ильиных – земляк и старый знакомый нового оренбургского губернатора Дениса Паслера.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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