Виктор Бабенко принес депутатскую присягу

Бывший полпред губернатора в заксобрании Виктор Бабенко на открытии сегодняшнего заседания принес депутатскую присягу, получил удостоверение и депутатский значок.
Как уже писал «Новый День», ИКСО приняла решение о передаче ему вакантного мандата еще 12 ноября.
Напомним, Бабенко заменил в заксобрании Владимира Ильиных, который сдал мандат 29 октября. По данным оренбургских СМИ, уже сегодня он станет первым вице-мэром, а затем – и мэром Оренбурга. Ильиных – земляк и старый знакомый нового оренбургского губернатора Дениса Паслера.
Екатеринбург, Евгения Вирачева
Екатеринбург. Другие новости 19.11.19
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