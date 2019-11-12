Областной избирком заочно передал полпреду Куйвашева вакантный мандат заксо

Сегодня, 12 ноября, областной избирком зарегистрировал избрание бывшего полпреда губернатора в заксобрании и правительстве Виктора Бабенко депутатом заксобрания от партии «Единая Россия».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», процедура была недолгой. Секретарь ИКСО Игорь Буртов сообщил, что Бабенко уже прислал в избирком документ о снятии с себя должности представителя губернатора, мешавшей ему получить мандат. Сам Бабенко на заседание не явился, но председатель Владимир Русинов заявил, что в ближайшее время коллеги найдут возможность передать ему депутатское удостоверение и значок.

Виктор Бабенко уже был депутатом заксобрания с 2004 по 2011 год, является председателем правления областной организации Российского союза ветеранов Афганистана. С 2012 года – полпред губернатора в заксо и областном правительстве. В 2016 году Бабенко одним из первых записался на праймериз «Единой России» в Госдуму, но не прошел ни в федеральный, ни в региональный парламент. 6 ноября 2019 года его кандидатуру поддержал президиум регионального политсовета партии, затем – генсовета. Уже на заседании 19 ноября он может приступить к своим новым обязанностям.

Напомним, Бабенко заменит в заксобрании Владимира Ильиных, который сдал мандат 29 октября. По данным оренбургских СМИ, в ближайшее время он станет первым вице-мэром, а затем – и мэром Оренбурга. Напомним, Ильиных – земляк и старый знакомый нового оренбургского губернатора Дениса Паслера.

Екатеринбург, служба информации

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