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Среда, 6 ноября 2019, 14:46 мск

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Единороссы предложили отдать мандат депутата заксо Виктору Бабенко

Сегодня президиум областного политсовета партии «Единая Россия» выбрал кандидата, которого будет рекомендовать в качестве нового депутата заксо.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе СРО ЕР, президиум единогласно поддержал полномочного представителя губернатора в заксобрании, руководителя совета сторонников партии Виктора Бабенко. Напомним, он уже был депутатом заксобрания с 2004 по 2011 год, является председателем правления областной организации Российского союза ветеранов Афганистана. С 2012 года – полпред губернатора в заксо и областном правительстве. В 2016 году Бабенко одним из первых записался на праймериз «Единой России» в Госдуму, но не прошел ни в федеральный, ни в региональный парламент.

В случае положительного решения московских единороссов, Виктор Бабенко заменит в заксобрании Владимира Ильиных, который сдал мандат 29 октября. По данным оренбургских СМИ, в ближайшее время он станет первым вице-мэром, а затем – и мэром Оренбурга. Напомним, Ильиных – земляк и старый знакомый нового оренбургского губернатора Дениса Паслера.

Екатеринбург, служба информации

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