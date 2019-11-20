Мишарин освобожден от должности в ОАО «РЖД»

Первый заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Александр Мишарин освобожден от должности в компании. Причина – выход на пенсию по собственному желанию, говорится в официальном сообщении. Соответственно, полномочия Мишарина в качестве члена правления ОАО «РЖД» были прекращены на совете директоров, который прошел 13 ноября 2019 года. Ранее, давая комментарии о своем уходе в СМИ, Мишарин заявлял, что хочет плотно заняться своим здоровьем.

Напомним, в 2009-2012 годах Мишарин работал губернатором Свердловской области и попал в ДТП, нанесшее серьезный вред его здоровью. 1 декабря 2011 года на трассе Екатеринбург – Серов по дороге в Екатеринбург служебный «Мерседес» главы региона столкнулся со «штатской» «Волгой», которая ехала во встречном направлении. В нее, в свою очередь, врезалась ехавшая следом «Шкода Октавия». С тяжелейшими травмами Мишарин и его водитель Дмитрий Черкасов были доставлены в больницу. Водитель «Волги» Юрий Дружинин скончался.

После курса реабилитации Мишарин вернулся к исполнению обязанностей губернатора Свердловской области, однако весной 2012 года Владимир Путин освободил его от этой работы. После чего Мишарин вернулся в структуры ОАО «РЖД» на должность вице-президента.

Екатеринбург, Елена Васильева

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